Женщина с помощью красного сари спасла поезд от крушения

Жительница Индии спасла поезд от возможного крушения, сообщает Goodnews Network. Заметив на рельсах трещину, она стала махать красным национальным платьем машинисту, чтобы тот начал экстренное торможение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Омвата Деви шла на работу вдоль железнодорожных путей, когда заметила на рельсе глубокую трещину. По словам женщины, она испугалась, что это обстоятельство может привезти к крушению поезда, но придумала, как обезопасить пассажиров.

"Я быстро поняла, что возможна масштабная трагедия", - рассказала Деви.

Женщина встала на железнодорожные пути и стала ждать поезд. Увидев издалека приближающийся состав, Омвата начала махать своим платьем красного цвета, сигнализируя об остановке. Машинист успел применить экстренное торможение - никто не пострадал.

По данным СМИ, в вагонах на тот момент находилось от 150 до 200 пассажиров. Сообщается, что машинист даже предложил Деви 100 рупий в качестве награды, но та отказалась.