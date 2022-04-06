Немецких автопроизводителей призвали готовиться к худшему

Немецким автопроизводителям следует готовиться к худшему после требования президента России Владимира Путина оплачивать поставки энергоносителей исключительно в рублях. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в минувшие выходные российский газ еще поступал, однако "самое страшное у Германии впереди", так как найти замену до конца текущего года можно лишь частично.

"Наши цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы ощутим дефицит во многих сферах", - заявил глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде. Германии необходимо настроиться на дефицит ряда сырьевых ресурсов, считает эксперт. В частности, речь идет о палладии, пятая часть импорта которого приходится на Россию.