Илон Маск нацелился на Twitter. Самый богатый человек мира сообщил, что владеет девятью целыми двумя десятыми процента акций этой социальной сети, что делает его крупнейшим акционером, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эта новость привела к сильнейшему росту акций компании за один день с 2013 года. Ранее Маск сообщал, что недоволен политикой цензуры Twitter и подумывает о создании его аналога.