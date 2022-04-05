В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком

Несколько человек погибли в результате столкновения железнодорожного поезда с грузовиком на юге Венгрии. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, грузовик въехал в железнодорожный поезд. В результате столкновения поезд сошел с рельсов. В правоохранительных органах также сообщили о пострадавших.