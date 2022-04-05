https://news.day.az/world/1450340.html В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком - есть погибшие
В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком - есть погибшие
Несколько человек погибли в результате столкновения железнодорожного поезда с грузовиком на юге Венгрии. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, грузовик въехал в железнодорожный поезд. В результате столкновения поезд сошел с рельсов. В правоохранительных органах также сообщили о пострадавших.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре