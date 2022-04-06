Австралия решила ускорить закупки ракет дальнего радиуса действия

Власти Австралии приняли решение закупить ракеты дальнего радиуса действия для самолетов и кораблей на годы раньше, чем планировалось ранее, сообщило во вторник издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом, по данным SCMP, министр обороны Австралии Питер Даттон в качестве причины такого шага назвал перспективы возможной операции вооруженных сил КНР против Тайваня и ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что переход на новые ракеты обойдется Австралии в $2,6 млрд.

SCMP отмечает, что согласно новому графику истребители-бомбардировщики F-18 будут вооружены американскими крылатыми ракетами JASSM-ER к 2024 году - на три года раньше запланированного. При помощи JASSM-ER самолеты F-18 смогут поражать цель на расстоянии до 900 км.

В свою очередь австралийские фрегаты типа "Анзак" и эскадренные миноносцы типа "Хобарт" получат противокорабельные ракеты норвежского производства NSM также к 2024 году - на пять лет ранее начального срока.

Между тем, напоминает SCMP, эта информация стала известна в то время, как Соломоновы острова раскрыли данные о проекте соглашения в сфере безопасности с КНР. Согласно его условиям, Китай сможет отправлять военных на Соломоновы острова для поддержания порядка и по другим причинам. Также корабли КНР будут иметь право на транзитную остановку на островах и для пополнения здесь запасов.

Власти Китая отвергли предположения, что добиваются военного присутствия на островах. В свою очередь глава Тихоокеанского флота ВМС США адмирал Самуэль Папаро заявил в понедельник журналистам, что проект договора КНР и Соломоновых островов является "очень тревожным".