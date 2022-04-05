В России уменшилось число заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки госпитализировали 4 288 человек с коронавирусом, что на 172,9% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 13 947 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии - 17 926 104.

По выздоровлении от болезни были выписаны за сутки 37 459 человек, всего - 17 035 336.

Скончались за сутки от инфекции 316 пациентов, за все время эпидемии - 370 311.

В течение последних суток в Москве выявлено 596 заболевших (за все время - 2 743 957), в Санкт-Петербурге - 700 ( 1 504 382), в Московской области - 186 (962 082).