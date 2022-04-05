В Британии взлетели цены на продукты

Цены на овощи и фрукты в Великобритании стали выше на 30%. Растительное масло подорожало аж на 50-70%. Об этом пишет газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Одной из главных причин роста цен на продукты стало резкое подорожание топлива. Оно очень сильно ударило по поставкам сельхозпродуктов из Испании. Журналисты Daily Mail отмечают, что в супермаркетах Великобритании уже заметен дефицит этих товаров.

"Водители грузовиков в Испании начали бастовать из-за роста цен на бензин, утверждая, что перевозка грузов стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний сокращаются. Кроме того, поставки пострадали вследствие ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на пограничном контроле", - пишет газета.

Помимо этого, рост цен в Великобритании спровоцировал и украинский конфликт. Крупнейший производитель растительного масла в королевстве Edible Oils отмечает, что на Россию и Украину приходилось 80% мировых поставок подсолнечного масла.

Гед Футтер, эксперт по бакалейным товарам, заявил, что инфляция продуктов питания в ближайшее время превысит 15%. Что касается волновых последствий кризиса, они приведут к "пугающе высокому" росту цен на продукты.

"Это связано с тем, что стоимость продуктов сейчас на 5,2% выше, чем в это же время в прошлом году, и большему числу покупателей приходится обращаться к более дешевым продуктам и торговым маркам супермаркетов", - заключили авторы газеты.