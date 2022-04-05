NASA сократило штат в России

Заместитель главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Пэм Мэлрой в интервью изданию Spacenews сообщила о сокращении штата в России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы определенно немного обеспокоены из-за нашего персонала в России. Один из результатов этого - сокращение штата в России", - сказала Мэлрой, отвечая на вопрос о планах NASA в случае отказа России от сотрудничества по Международной космической станции (МКС).

По ее словам, у NASA есть много вариантов действий в зависимости от решения партнеров, однако сейчас "все работает очень профессионально и очень четко".