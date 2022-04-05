Зеленский готов встретиться с Путиным, но...

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не исключил, что встреча может не состояться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сказал президент Украины в интервью журналистам, которое транслировалось во время информационного телемарафона.

По словам президента, необходимо, чтобы на таких переговорах Украина имела более сильную позицию, чем РФ, "поэтому нужно объединение общества, мощное вооружение для нашего государства".

Президент Украины подчеркнул, что "необходимо выбирать шаги".

"Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров. Вопрос только, насколько ты крепким будешь за столом переговоров. А это зависит именно от этих важных пунктов", - подчеркнул он.