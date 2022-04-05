Производитель «Дихлофоса» продал завод в Шотландии

Группа "Арнест" (марки "Прелесть", "Симфония", "Лира", "Дихлофос") в начале марта продала принадлежащую ей компанию Barony Universal Products PLC, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Завод расположен в шотландском Эрвине, там производились спреи, шампуни, муссы, дезодоранты и другая аэрозольная продукция. "Арнест" выкупил 85 процентов предприятия в 2007 году, а в 2013-м уже владел 100 процентами. Однако из-за спецоперации в Украине местному бизнесу, по данным шотландского издания Daily Record, порекомендовали прекратить торговые отношения с Россией.

Сумма сделки оказалась символической. Весь шотландский завод был оценен чуть больше чем в 50 тысяч рублей. Общая сумма договора купли-продажи 999 тысяч акций шотландской компании оказалась всего 25 тысяч рублей. В 2015 году группа продала свою украинскую "дочку" - LTD "Арнест Украина", потеряв крупнейший в ближнем зарубежье рынок сбыта.