Не поделившие дорогу автомобилисты «зрелищно» лишились легковушек в США

В конце марта авария с участием двух автомобилей, произошедшая на пересечении улицы Доббинс-Бридж-роуд с трассой C-9-383, в городе Андерсон (штат Южная Каролина, США), попала в объектив видеорегистатора, принадлежащего случайному очевидцу драматичного инцидента, передает Day.Az со ссылкой на rai77.

Выехавший на магистраль спортивный автомобиль столкнулся с пикапом, владелец которого не успел сбавить скорость и пережил несколько переворотов в салоне своего транспортного средства.