В Антарктиде рекордно потеплело - средняя температура на континенте значительно выросла. Об этом сообщила телевизионная группа французских документалистов, вернувшаяся из многодневной командировки на континент, слова исследователей передает FranceInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время поездки команда документалистов и ученых вела наблюдения за температурными колебаниями в Антарктиде. Глава группы режиссер Джеральдин Данон заявила, что результаты не внушили оптимизма. По ее словам, средняя температура на континенте на 35 градусов Цельсия превысила обычную. "Если раньше в это период она была от минус 45 до минус 50, то сейчас всего минус 15 градусов по Цельсию. И это не внушает оптимизма. Мир на грани природной катастрофы", - пояснила Данон.

Кроме того, исследователи отметили таяние ледников. От Антарктиды откалываются массивные айсберги, которые затем уходят в открытый океан. Среди последних таких айсбергов - кусок льда размером с французский остров Корсика, площадь которого составляет восемь тысяч квадратных метров. Ученые подчеркивают, что постепенно исчезающий лед становится тоньше с каждым годом. Последние исследования показывают, что с 1992 года Антарктида потеряла три триллиона тонн льда.