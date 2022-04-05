Американка потратила крупную сумму на клонирование умершей собаки

Жительница Флориды Франческа Гертсма потратила $52 тыс. на клонирование умершей собаки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь у американки есть три точных копии ее любимицы, которая скончалась от собачьей деменции в 2019 году. На историю Франчески обратило внимание издание The Mirror.

Американка рассказала, что у ее собаки Осы была уникальная генетика: она была помесью чау-чау, немецкой овчаркой, колли и двух типов мастифа, поэтому заводить нового питомца ей не хотелось. Идея клонировать питомца пришла ей еще в 2005 году, когда та еще была щенком.

После смерти 16-летней Осы специалисты взяли ткань из ее уха, из которой вырастили клетки. Суррогатной собаке подсадили эмбрион с клетками Осы, и через несколько месяцев родились Осана, Осаки и Осани. По словам Франчески, питомцы внешне точно такие же, как ее прежняя собака. Однако имеют свои черты характера.

Процесс клонирования обошелся Франческе в целое состояние, но она утверждает, что это стоило каждого цента.