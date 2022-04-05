Маск стал самым богатым человеком планеты

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск официально признан самым богатым человеком Земли, его состояние достигло $219 млрд. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате Маск обогнал основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса, признававшегося богатейшим человеком в мире на протяжении 4 лет. В этот раз Безос на второй позиции.

На третьей строчке рейтинга располагается французский бизнесмен Бернар Арно.

На четвертой позиции находится основатель Microsofr Билл Гейтс.

Осенью прошлого года Forbes писал, что Маск стал самым богатым человеком в истории. На момент закрытия торгов на финансовых рынках издание оценило капитал предпринимателя в $271,3 млрд.