Кибератаки на финансовую систему выросли на 233%

Португальская технологическая компания Feedzai - лидер рынка борьбы с финансовыми преступлениями с помощью искусственного интеллекта, провела анализ 18 млрд глобальных банковских транзакций.

Как передает Day.Az, согласно новому отчету Feedzai о финансовых преступлениях, уровень кибератак на финансовую систему вырос на 233 проц в период с 2019 по 2021 год. Количество случаев интернет-мошенничества росло более быстрыми темпами, чем количество законных онлайн-транзакций, что отражает существенное увеличение рисков.

По словам вице-президента Feedzai Хайме Феррейра, цифровой образ жизни приносит мир удобства, но он также предлагает мошенникам среду с низким уровнем риска и высокой наградой. Чем больше количество транзакций, тем больше у мошенников возможностей воспользоваться украденными картами и другими схемами, не вызывая подозрений. На цифровых развлекательных платформах рост кибератак в период с 2019 по 2021 год составил 794 проц.

По данным Feedzai, наиболее часто используемым видом мошенничества был захват аккаунта, за которым следуют применение схем социальной инженерии и мошеннические покупки (когда потребители платят за продукты или услуги, которые никогда им не доставляются).

Схемы кражи личных данных и смишинга (SMS-сообщение от известного банка, знакомой компании или просто оповещение о внезапном выигрыше в лотерею) входят в первую пятерку популярных видов мошенничества.

Вместе с тем, исследование выявило тот факт, что мошенники не так активны и успешны в мобильных устройствах, следовательно, потребителей следует поощрять использовать безопасные мобильные приложения вместо своих компьютеров.