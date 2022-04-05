Тунисским депутатам грозит смертная казнь

В Тунисе ряду депутатов парламента республики предъявили обвинения в попытке изменения политической системы и запуска беспорядков, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, законодателям может грозить смертная казнь за участие в онлайн-заседании, которое было проведено после приостановки деятельности Собрания народных представителей (парламента) по указу президента.

В рамках соответствующей сессии депутаты проголосовали за законопроект против президентских указов о приостановке работы Собрания. В ответ глава государства Каис Саид обвинил законодателей в попытке государственного переворота и объявил о роспуске парламента республики.

Как отмечает "Би-би-си", депутаты, поучаствовавшие в заседании, столкнулись с проверками со стороны антитеррористических служб Туниса, в том числе для дачи показаний был вызван спикер парламента Рашид Аль-Ганнуши.

Работа Собрания была приостановлена президентом еще 8 месяцев назад в ответ на массовые протесты, вызванные ухудшением экономической ситуации в Тунисе и критикой мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Формально это решение стало реализацией требований протестующих, но также серьезно усилило полномочия главы государства.