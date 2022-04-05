В Минэнерго России допустили возможность расчета за электроэнергию в рублях

Минэнерго России не исключает возможность перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не исключается возможность перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты. Но окончательное решение за ее экспортером - компанией "Интер РАО", - отметил Сниккарс.

Он добавил, что коллеги должны определиться в принципах расчета и их возможностей. Для этого надо все правильно рассмотреть и решить, как правильно сделать оплату в рублях. Сниккарс поделился, в ведомстве по части экспорта электроэнергии пока не думали.

4 апреля эксперты, опрошенные "Газетой.Ru" заявили, что на начало апреля в подземных газовых хранилищах Европы осталось порядка 30 млрд кубов топлива. Этих объемов с запасом хватит для прохождения весеннего и летнего сезонов.

Однако настоящие проблемы начнутся осенью, когда европейцам нужно будет закачать еще 70-80 млрд кубометров. Справиться с этой задачей поможет массовый переход на рублевую оплату за российское топливо. Примеру Латвии в этом вопросе могут последовать ключевые покупатели "Газпрома" - Германия, Франция и Италия.