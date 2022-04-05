Эксперт рассказал, когда можно ждать вспышку COVID-19 в России

Коронавирусная инфекция в России будет продолжаться, не исключается, что новая вспышка произойдет через 3 месяца, считает главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, продолжение общего спада заболеваемости COVID-19 объясняется большим процентом людей, устойчивых в вирусу. Достичь подобного эффекта удалось благодаря вакцинации, обратил внимание биолог.

Тем не менее повышение заболеваемости может начаться через 2-3 месяца, когда будет циркулировать уже другой штамм, сказал Чумаков.

"Будет снова небольшое повышение, потому что ослабнет коллективный иммунитет. Я думаю, небольшое, потому что люди, которые уже переболели, не будут тяжело болеть, они, скорее всего, будут болеть бессимптомно", - предупредил эксперт.