Румынский флот ищет мины

Уже более недели флот Румынии - в состоянии повышенной боевой готовности. Патрулируя прибрежные воды, военные одновременно отрабатывают технику по обнаружению и обезвреживанию мин. И эти учения сегодня важны как никогда, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Диана Собару, Euronews: "Военные водолазы решают поставленную на учениях задачу. Рядом с кораблем обнаружена мина, ни пытаются ее обезвредить".

Опасность высока. Дрейфующие мины могут подойти очень близко к берегу.

Каталин Грегинеску, командир боевого отделения водолазов-саперов: "Мины могут быть, где угодно. Согласно протоколу, теперь мы переходим к нейтрализации взрывного устройства, мину надо перевезти в место, где потом возможно уничтожить".

Михаэла Косма, корабельный наблюдатель: "Эти мины небольшие, их трудно заметить, когда море неспокойное. Нужно концентрироваться, смотреть внимательно".

Даниэл Георма, командир корабля: "Где находятся мины, морякам неизвестно им необходимо принять правильные решения, чтобы не нарваться на взрывные устройства. Вот почему мы все - в состоянии повышенной готовности".

Джиджи Доде, офицер: "Это была первое учение такого рода для нашего экипажа, оно оказалось чрезвычайно сложным. Мы постоянно тренируемся, поэтому смогли выполнить все необходимые маневры.

Кораблям рекомендовано использовать определенные обозначенные коридоры для входа и выхода в Черном море. Патрулирование прибрежных вод проводится ежедневно. Под особым контролем - румынские порты.