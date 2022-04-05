Более ста мигрантов устроили массовую драку в Москве

Более ста мигрантов устроили массовую драку на стройке ЖК "Сердце столицы" в Москве.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Первого апреля 60 граждан Таджикистана и 70 граждан Узбекистана устроили королевскую битву из-за того, что один рабочий назвал другого "дураком".