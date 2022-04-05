Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в Иране

Вооруженный ножом человек напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском городе Мешхеде. Об этом сообщает во вторник агентство ISNA, передает Day.Az.

Три человека пострадали в результате нападения, двое из них умерли от полученных ранений, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что все пострадавшие были студентам духовных учебных заведений. Причины нападения выясняются. Задержаны 5 человек.

Мавзолей Имама Резы в Мешхеде считается главным объектом паломничества на территории Ирана для мусульман-шиитов. По данным иранской стороны, ежегодно святыню посещают 15-20 млн человек.