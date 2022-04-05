https://news.day.az/world/1450588.html Зеленский пообещал тюрьму Скабеевой и Соловьеву - ВИДЕО
Зеленский пообещал тюрьму Скабеевой и Соловьеву - ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским телеведущим проармянским пропагандистам Ольге Скабеевой и Владимиру Соловьеву, назвав последнего "Вечерним Мудозвоном".
Как передает Day.Az, Зеленский сказал, что финал их жизни будет за решёткой, в лучшем случае.
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