Мировую экономику сделали орудием в глобальном конфликте

Неизбирательные и комплексные санкции равнозначны использованию мировой экономики в качестве орудия в глобальном конфликте. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"Сегодня с учетом глубокой глобализации и взаимосвязанности всего человечества осуществление комплексных и неизбирательных мер равнозначно политизации, равнозначно использованию мировой экономики в качестве орудия в глобальном конфликте. Это подрывает энергопоставки и поставки продовольствия. Все это ставит под угрозу десятки лет развития международного сообщества", - сказал он.

"В результате народы всех стран ощущают за это последствия. Подавляющее большинство развивающихся стран уже стали косвенными участниками конфликта. Они не должны ощущать последствия из-за геополитических конфликтов и конкуренции великих держав. Глобальные экономики должны отвечать за последствия кризисов и поддержание стабильности глобальных рынков", - добавил Чжан Цзюн.