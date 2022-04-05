Сводка Генштаба ВСУ

В Российской Федерации проводится скрытая мобилизация. Противник также пытается привлечь к войне преподавателей военных училищ.

Как передает Day.Az, эта информация поступила из свежей сводки от пресс-центра Генштаба Вооруженных сил Украины. Данные были опубликованы на официальной странице на Facebook.

Скрытая мобилизация проводится в западном военном округе с целью укомплектовать подразделения, которые понесли потери в боях против украинских военнослужащих. Командование ВС РФ также старается пополнить личный состав армии за счет представителей военных учебных заведений.

В Читинском суворовском военном училище МВД РФ был проведен письменный опрос среди преподавателей насчет готовности взять участие в спецоперации в Украине. Значительная часть учителей отказалась от "выполнения заданий" - они готовы к увольнению со службы.

Генштаб ВСУ также подчеркнул, что противник и дальше планирует установить контроль над всей территорией Луганской и Донецкой областей. В регионе не прекращаются обстрелы: в Рубежном из-за бомбардировок была повреждена цистерна с азотной кислотой. А в Таврийском и Южнобужском операционных районах противник пытается улучшить положение своих подразделений.

На Северском направлении идет вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации с территории Республики Беларусь. В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы Беларуси.

На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание.

В городе Изюм россияне занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных сил Украины. С этой целью производятся обстрелы населенного пункта и создается вид "документирования".

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм города Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с Министерством здравоохранения Российской Федерации.