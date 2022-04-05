Брифинг Минобороны РФ

Националистические формирования Украины в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск РФ и т.н."ДНР". Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что ранее Россия неоднократно доводила до киевского режима предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских войск из Мариуполя. Во вторник с 06:00 им снова предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти на подконтрольную киевскому режиму территорию.

"Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой народной республики", - сказал генерал.

Конашенков также сообщил, что подразделения т.н. "ЛНР" прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава. На данный момент идет бой на окраине населенного пункта Замуловка.

Он добавил, что группировка войск т.н. "ЛНР" продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.

Кроме того, российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев.