США испытали гиперзвуковую ракету

В американском Управлении перспективных исследований (DARPA) Минобороны сообщили, что ВС США недавно испытывали гиперзвуковую ракету, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"DARPA и <...> ВВС США недавно завершили <...> летные испытания версии [ракеты от компании] "Локхид Мартин" в рамках "Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия", - заявили на сайте DARPA.