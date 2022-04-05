https://news.day.az/world/1450610.html США испытали гиперзвуковую ракету
США испытали гиперзвуковую ракету
В американском Управлении перспективных исследований (DARPA) Минобороны сообщили, что ВС США недавно испытывали гиперзвуковую ракету, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"DARPA и <...> ВВС США недавно завершили <...> летные испытания версии [ракеты от компании] "Локхид Мартин" в рамках "Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия", - заявили на сайте DARPA.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре