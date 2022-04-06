Обнадеживающая новость ВОЗ в связи с COVID-19

Заражение рекомбинантом штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта" не приводит к изменению эпидемиологической картины и тяжести протекания ковида.

Об этом сообщила во вторник на странице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в "Твиттере" руководитель технической группы ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам известно об этом рекомбинанте. Это комбинация [штаммов коронавируса] "дельта" AY4 и "омикрон" BA.1", - сказала она, подчеркнув, что "уровень выявления" такой инфекции в мире "очень низок". "Мы не видели какого-либо изменения в эпидемиологии и тяжести [протекания болезни] при этом рекомбинанте, но множество исследований еще идут", - сказала Керкхове.

Эксперт считает, что следует ожидать появления новых рекомбинантов SARS-CoV-2, потому что "вирусы со временем меняются". "Мы держим это в поле зрения и ведем мониторинг", - сообщила Керкхове.