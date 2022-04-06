Жители Германии меняют рацион питания

Некоторым жителям Германии приходится менять рацион питания, чтобы приспособиться к новым ценам, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Надо же закупать в больших количествах то, что нам нужно, почему мы не делаем, не знаю... Но там люди дерутся, полки пустые, я считаю, это непорядок", - жалуется одна из жительницей Германии.