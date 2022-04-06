https://news.day.az/world/1450614.html Жители Германии меняют рацион питания - ВИДЕО
Жители Германии меняют рацион питания - ВИДЕО
Некоторым жителям Германии приходится менять рацион питания, чтобы приспособиться к новым ценам, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Надо же закупать в больших количествах то, что нам нужно, почему мы не делаем, не знаю... Но там люди дерутся, полки пустые, я считаю, это непорядок", - жалуется одна из жительницей Германии.
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