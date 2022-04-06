Смертность от COVID-19 снизилась за неделю

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов от COVID-19 во всем мире за прошлую неделю - с 28 марта по 3 апреля - снизилось на 43%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В еженедельном бюллетене отмечается, что за прошлую неделю более 10 млн человек во всем мире заразились коронавирусной инфекцией - число новых случаев COVID-19 снизилось на 16%. Южная Корея сообщила о самом большом числе заражений за неделю - 2 058 375.

Летальных исходов за семь дней по всему миру зафиксировано чуть более 26 тыс. Больше всего умерших за семь дней (4 435 человек) - в США.

Наиболее значительное снижение заражений за этот период наблюдалось в Африке - 19%, Европе и Западно-Тихоокеанском регионе - по 16%. Снижение смертности от COVID-19 было особенно значительным в Юго-Восточной Азии - на 73%, и Америке - на 63%.