Торнадо в США унес жизнь пожилого мужчины

На американские штаты Техас и Южная Каролина во вторник обрушились разрушительные бури. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, непогода стала причиной гибели как минимум одного человека.

Из-за повреждения линий электропередачи без света остались более 50 тысяч домов и предприятий. В восточном Техасе 71-летний мужчина погиб, когда штормовой ветер повалил дерево на его дом. По прогнозам синоптиков, непогода смещается на север и может продлиться еще два дня.