https://news.day.az/world/1450626.html Торнадо в США унес жизнь пожилого мужчины - ВИДЕО
Торнадо в США унес жизнь пожилого мужчины - ВИДЕО
На американские штаты Техас и Южная Каролина во вторник обрушились разрушительные бури. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, непогода стала причиной гибели как минимум одного человека.
Из-за повреждения линий электропередачи без света остались более 50 тысяч домов и предприятий. В восточном Техасе 71-летний мужчина погиб, когда штормовой ветер повалил дерево на его дом. По прогнозам синоптиков, непогода смещается на север и может продлиться еще два дня.
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