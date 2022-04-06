Налётчики в масках «джокеров» ограбили супермаркет в Бразилии

Организованный налёт на супермаркет, находящийся на территории микрорегиона Сорокаба (штат Сан-Паулу, Бразилия), 5 апреля текущего года был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в ограбленном заведении, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.

По данным местной полиции, вооружённые преступники, скрывая свои физиономии под масками персонажа Джокера из голливудского фильма о Бэтмене, ворвались в супермаркет Rede Bom Lugar, во время пополнения банкомата.

Охранник заведения был ранен в грудь и ногу. Его спас бронежилет. Ранение в ногу также получила посетительница заведения. Дерзкие налётчики, скрывшиеся с наличностью с места преступления на автомобиле, были объявлены в розыск.