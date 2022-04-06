https://news.day.az/world/1450643.html Мотоциклист попал в невероятную аварию и чудом уцелел - ВИДЕО
Мотоциклист попал в невероятную аварию и чудом уцелел - ВИДЕО
Стремительная дорожная ситуация, в которую угодил участник дорожного движения, передвигающийся на мотоцикле, попала в объектив видеорегистратора, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.
Владелец двухколёсного средства передвижения, прокладывающий маршрут по оживлённой магистрали, предположительно в Таиланде, был сбит плохо закреплённым предметом мебели.
Судя по кадрам видеозаписи, мотоциклисту повезло и он не попал под колёса, проезжающего мимо грузовика. Главный герой сюжета, пожалуй, на всю оставшуюся жизнь запомнит 5 апреля 2022 года, когда он чудом пережил дорожное происшествие.
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