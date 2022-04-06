https://news.day.az/world/1450664.html Более 26 млн человек заперли по домам в Шанхае из-за вспышки COVID-19 - ВИДЕО
Более 26 млн человек заперли по домам в Шанхае из-за вспышки COVID-19 - ВИДЕО
В полной изоляции из-за вспышки коронавируса оказался китайский Шанхай. Взаперти в собственных домах - больше 26 миллионов человек.
Власти страны направили в город дополнительно больше 10 тысяч медработников. Вместе с полицией они силой уводят инфицированных в больницы. Местный ковид-госпиталь сейчас переполнен, у большинства заболевших обнаружен сверхзаразный штамм "омикрон".
Душераздирающие кадры приходят из карантинного центра для детей - его развернули для малышей, в чьих семьях обнаружили случаи заражения.
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