Брифинг минобороны России

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что утром 6 апреля Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил Конашенков, с этих объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова и Николаева, а также в Донбассе.

В течение ночи также были уничтожены 24 военных объекта Украины, в частности зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Кроме того, российские ПВО сбили четыре беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки, отметили в Минобороны.

С начала проведения спецоперации в Украине было уничтожено 125 самолетов и 93 вертолета, 407 БПЛА, 227 зенитных ракетных комплексов и 215 установок реактивных систем залпового огня, 1981 танк, 854 орудия полевой артиллерии и 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.