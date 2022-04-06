Сводка Генштаба Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщается в оперативной информации Генштаба по состоянию на 6:00 6 апреля.

Отмечается, что основные усилия ВС РФ сосредотачивают на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Российские войска наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуры и жилым кварталам городов.

"Одновременно российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов", - сказано в сообщении.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении войска России активных действий не совершали. Часть подразделений российских войск, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси. Продолжают мероприятия по восстановлению, вероятно, с целью их перегруппировки и усиления других группировок.

При этом в Генштабе не исключили, что подразделения российских войск могут остаться в Беларуси с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи Беларуси в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Северском направлении продолжается восстановление подразделений ВС РФ, которые ранее были выведены в Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении российские войска продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

На Изюмском направлении российские войска не оставляют намерений создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении ВС РФ пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Солодке. Успеха не имеет.

Российские войска продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Украинские войска более 40 суток держат героическую оборону, сдерживая подавляющие силы подразделений российской армии.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация Воздушных сил продолжала поддержки действий наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам РФ.