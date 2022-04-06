В США сертифицировали модернизированный вертолет Black Hawk

Модернизированную версию вертолета UH-60 Black Hawk, который эксплуатирует армия США, сертифицировали. Вертолет UH-60V допустили к полетам. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на исполнительного директора программы армейской авиации, бригадного генерала Роберта Барри, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Барри сообщил, что вертолет сертифицировали в марте. Сертификат позволяет осуществлять полеты в любое время суток и в сложных погодных условиях.

Также сертификация даст возможность начать второй этап эксплуатационных испытаний UH-60V. Модернизированный вертолет будут испытывать в 1-м батальоне 106-го авиационного полка Армии Национальной гвардии Иллинойса. Подразделение получило первый вертолет в 2021 году.

В основе UH-60V лежит многоцелевой вертолет UH-60L. Улучшенная машина получила цифровую кабину и новый процессор. Это позволяет модифицировать программное обеспечение вертолета.