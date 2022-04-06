https://news.day.az/world/1450743.html Airbus представил космический зонд Juice - ВИДЕО
Airbus представил космический зонд Juice - ВИДЕО
Французский авиагигант Airbus представил в своей штаб-квартире в Тулузе космический зонд Juice, который ровно через год будет отправлен к Юпитеру, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Главной задачей зонда будет поиск океанов и следов внеземной жизни на крупнейших лунах газового гиганта - Ганимеде, Европе и Каллисто в рамках миссии Европейского космического агентства. К своей работе зонд приступит, как ожидается, в 2031 году.
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