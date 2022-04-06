Airbus представил космический зонд Juice

Французский авиагигант Airbus представил в своей штаб-квартире в Тулузе космический зонд Juice, который ровно через год будет отправлен к Юпитеру, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Главной задачей зонда будет поиск океанов и следов внеземной жизни на крупнейших лунах газового гиганта - Ганимеде, Европе и Каллисто в рамках миссии Европейского космического агентства. К своей работе зонд приступит, как ожидается, в 2031 году.