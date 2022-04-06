Жуткое ДТП в Венгрии: грузовик снес поезд с рельсов, есть погибшие

На юге Венгрии сегодня, 5 апреля, произошло жуткое ДТП.

В городе Миндсент автомобиль вылетел на ж/д переезд и столкнулся с поездом. В результате поезд сошел с рельсов и рухнул в кювет, есть погибшие и пострадавшие, передает Day.Az со ссылкой на UA-Reporter.

Как сообщает пресс-служба полиции Венгрии, незадолго до 7 часов утра (по местному времени), на железнодорожном переезде Déli utca. автомобиль выехал на рельсы, где столкнулся с поездом следующим из Сентеша в Ходмезёвашархей. От силы столкновения поезд сошел с рельсов. В результате аварии несколько человек пострадали, несколько человек погибли на месте.

Как сообщают венгерские СМИ, в поезде было 22 пассажира, двое из них серьезно ранены, еще восемь легко ранены, несколько пассажиров грузовика погибли.

Также известно, что в момент аварии светофор работал исправно, но несмотря на это грузовик продолжил движение.

Полиция полностью перекрыла дорогу на время осмотра и спасательной операции. Движение транспорта перенаправили через близлежащие улицы.