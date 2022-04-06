Взрыв произошел в среду в одной из мечетей Кабула. Об этом сообщил афганский телеканал Kabul news, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел во время совершения верующими намаза (молитвы мусульман).

Как указывает агентство The Khaama Press, инцидент произошел в одной из крупнейших мечетей столицы страны - Пули Хишти. По свидетельству очевидцев, взрывное устройство привел в действие злоумышленник, прорвавшийся в мечеть.

О возможных жертвах или пострадавших информации пока не поступало.