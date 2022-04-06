В России на высокой скорости столкнулись Lada Priora и Lada Kalina

Авария произошла вечером на площади Героев в Липецке. Автомобиль "Лада Приора" врезался в столб после столкновения с "Ладой Калиной", передает Day.Az со ссылкой на Город48.

"Лада Приора" двигалась в крайней правой полосе по направлению к Соколу, 25-летний водитель не выполнил требование знака, разрешающего из этой полосы только поворот направо, и продолжил движение прямо. В этот момент 45-летний водитель "Калины" начал поворачивать направо из средней полосы, машины столкнулись, от удара "Приора" поменяла траекторию и врезалась в столб.

С места аварии госпитализированы четыре человека, все они находились в "Приоре", водитель "Калины" не пострадал.

Столкновение записала камера уличного наблюдения.