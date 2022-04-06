https://news.day.az/world/1450765.html Тяжелое ДТП в Иране - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Иране - есть погибшие
В результате дорожно-транспортного происшествия в Иране погибли 7 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в провинции Хормузган на юге Ирана. Во время аварии столкнулись два легковых автомобиля, после чего начался пожар.
Погибли 7 пассажиров, находившихся в легковых автомобилях. В настоящее время выясняются причины аварии.
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