Тяжелое ДТП в Иране

В результате дорожно-транспортного происшествия в Иране погибли 7 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в провинции Хормузган на юге Ирана. Во время аварии столкнулись два легковых автомобиля, после чего начался пожар.

Погибли 7 пассажиров, находившихся в легковых автомобилях. В настоящее время выясняются причины аварии.