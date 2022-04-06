Умер Владимир Жириновский
Depozit faizini öncədən al!

Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает Day.Az со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности - неизменная поддержка избирателей", - написал Володин на своем телеграм-канале.