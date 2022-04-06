Умер Владимир Жириновский

Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает Day.Az со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности - неизменная поддержка избирателей", - написал Володин на своем телеграм-канале.