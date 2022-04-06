IKEA решила достичь своих целей благодаря испанскому солнцу
Компания IKEA инвестировала в проекты солнечной энергии в Германии и Испании для достижения климатических целей, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инвестиционное подразделение Ingka Investments, принадлежащее IKEA, вложилось в девять проектов парков солнечных батарей. Они помогут компании достичь углеродной нейтральности: IKEA хочет прийти к чистому нулю к 2050 году.
В заявлении компании говорится, что производство солнечной энергии будет достаточным для функционирования всех магазинов и складов IKEA в двух странах. Общая стоимость проектов составляет 340 миллионов евро. Ожидается, что строительство начнется в конце текущего года.
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