IKEA решила достичь своих целей благодаря испанскому солнцу

Компания IKEA инвестировала в проекты солнечной энергии в Германии и Испании для достижения климатических целей, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инвестиционное подразделение Ingka Investments, принадлежащее IKEA, вложилось в девять проектов парков солнечных батарей. Они помогут компании достичь углеродной нейтральности: IKEA хочет прийти к чистому нулю к 2050 году.

В заявлении компании говорится, что производство солнечной энергии будет достаточным для функционирования всех магазинов и складов IKEA в двух странах. Общая стоимость проектов составляет 340 миллионов евро. Ожидается, что строительство начнется в конце текущего года.