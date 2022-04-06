США выделяют Украине военную помощь на $100 млн
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Президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн. Об этом сообщает Белый дом. Эквивалентный $100 млн объем помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку, передает Day.Az со ссылкой на Известия.