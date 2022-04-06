Китайский смартфон взорвался в руке пользователя во время звонка

Пользователь Twitter опубликовал фотографии сгоревшего смартфона OnePlus Nord 2 и рассказал, что он взорвался в руках его брата прямо во время телефонного разговора. История о происшедшем инциденте была опубликована порталом 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что владелец смартфона не пострадал от взрыва, но расплавленный металл прилип к его ладони и лицу. Сразу же после инцидента братья обратились в сервисный центр, в котором спустя 2-3 дня им лишь констатировали факт - смартфон сгорел, и в компании ничего не могут с этим поделать.

Брат пострадавшего прикрепил в Twitter изображения сгоревшего OnePlus Nord 2, подтвердив, что гаджет не подлежит ремонту. На снимках также видно, что его экран разбит, а рамка отсоединена от задней панели.

В заметке 91mobiles говорится, что жертва подала иск против OnePlus после того, как не получила надлежащего ответа от компании.

Это один из многих случаев возгорания смартфонов OnePlus, которые по неизвестным причинам происходят в Индии и касаются лишь моделей серии Nord.