«Балтику» решили продать

Датская пивоваренная компания Carlsberg задумалась о продаже российских активов производителю газированных напитков "Черноголовка". Об этом сообщает датское издание Berlingske, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Черноголовка" может купить дочернюю компанию Carlsberg "Балтика". Интерес к приобретению российская компания решила проявить после того, как Carlsberg сообщила об уходе с российского рынка. Другой заинтересованной стороной названа израильская компания CBC. В 2008 она приобрел Carlsberg пакет акций компании Israel Beer Breweries.

У "Балтики" имеется восемь пивоваренных заводов, число сотрудников превышает 8300 человек. По данным датского издания, российский бизнес Carlsberg оценивается почти в 20 миллиардов крон.