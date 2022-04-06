https://news.day.az/world/1450841.html 24-часовая всеобщая забастовка в Греции - ВИДЕО
24-часовая всеобщая забастовка в Греции - ВИДЕО
24-часовая всеобщая забастовка и демонстрации проходит в Греции против роста цен и низкой заработной платы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, коммунальные услуги, морской, железнодорожный и городской транспорт в стране парализованы. Инфляция в Греции достигла 7,2%, что является рекордным уровнем за 25 лет.
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