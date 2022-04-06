24-часовая всеобщая забастовка в Греции

24-часовая всеобщая забастовка и демонстрации проходит в Греции против роста цен и низкой заработной платы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, коммунальные услуги, морской, железнодорожный и городской транспорт в стране парализованы. Инфляция в Греции достигла 7,2%, что является рекордным уровнем за 25 лет.