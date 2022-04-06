Леонид Слуцкий назначен и. о. руководителя фракции ЛДПР
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, подтвердил в среду замглавы фракции Ярослав Нилов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого", - сказал он журналистам.
О том, что Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, сообщил ТАСС ранее источник в партии. По его словам, на данный момент фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты сообщил, что Жириновский умер в среду после тяжелой и продолжительной болезни. Депутаты почтили память политика минутой молчания.
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