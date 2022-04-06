В ряде стран Восточной Европы вакцинация станет возможной в аптеках

Ряд стран Восточной Европы рассматривает возможность законодательного оформления опции вакцинации населения против коронавируса в стоматологических кабинетах и даже аптеках.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, парламенты Венгрии и Чехии уже одобрили в первом чтении изменения в своих соответствующих законах об охране общественного здоровья. Согласно инициативе, вакцинацию смогут проводить все учреждения, оказывающие медицинские услуги. Депутаты намерены принять поправки к осени, когда возможна новая волна COVID-19. Этот шаг призван облегчить задачу, если вдруг понадобится очередная массовая вакцинация. Нагрузку на клиники можно будет таким образом избежать.