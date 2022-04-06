Французская молодежь не верит обещаниям политиков

Уровень явки - один из главных вопросов президентских выборов во Франции. Опросы показывают, что интерес к выборам неуклонно снижается, особенно среди молодежи. Но действительно ли выборы ее не интересуют? Так, в Париже за несколько дней до голосования эти молодые люди предпочли провести марш в поддержку борьбы с изменением климата, а не посещать встречи кандидатов. Политика их не привлекает.

"Мы сегодня здесь, потому, что не верим политикам. Нам, к сожалению, трудно верить их обещаниям, они не соответствуют нашим ожиданиям", - говорит эта девушка.

"Я не верю в слова, я верю в действия. Они обещают нам что-то в течение пяти лет, и, честно говоря, мы ничего не увидели", - считает эта участница манифестации.

"Во время этих выборов нет ни слова об экологии, о ней очень мало говорят, а срочность есть, нужно действовать сейчас", - уверен этот мужчина.

"Наряду с экологией я считаю важной борьбу с неравенством, поддержку меньшинств, будь то гендерные или расовые меньшинства", - говорит эта женщина.

Неужели политики и молодежь больше не понимают друг друга? К такому выводу пришел социолог и историк Марк Лазар, соавтор исследования о французской молодежи.